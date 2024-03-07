Происшествия 07 марта 2024, 14:59 Четыре человека, в том числе дети, стали жертвами ДТП в Челябинской области

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Четыре человека, в числе которых двое детей, погибли в аварии на шестом километре дороги между Усть-Катавом и Орловкой. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что в этом месте столкнулись два легковых авто — ВАЗ-21102 и Hyundai. Пассажиры и водитель, находившиеся в отечественной машине, погибли на месте ДТП еще до приезда медиков.

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Трех человек из иномарки доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.