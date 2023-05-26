Происшествия 26 мая 2023, 09:25 Снаряд ВСУ попал в здание НИИ в Донецке, один человек погиб Мэр Кулемзин сообщил о гибели человека после попадания снаряда ВСУ в здание НИИ в Донецке РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в пятницу нанесли удар по Донецку. Один из снарядов попал в здание Научно-исследовательского института в Калининском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, зафиксировали прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Погиб один человек», — написал он.

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Совместный центр контроля и координации огня ДНР в Telegram-канале уточнил, что националисты обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, выпустив шесть ракет. Боевики вели огонь со стороны населенного пункта Дачное.

Telegram-канал «Военный Донецк» добавил, что также снаряды ВСУ повредили здание больницы профзаболеваний.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили один из выпущенных ВСУ объектов в юго-восточной части Донецка.