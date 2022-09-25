Пограничники Казахстана задержали троих россиян, скрывающихся от призыва | 360°

Происшествия 25 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Пограничники Казахстана задержали троих россиян, скрывающихся от призыва Пограничная служба Казахстана задержала троих граждан РФ, скрывающихся от мобилизации Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

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Сотрудники пограничной службы Казахстана задержали троих россиян, сообщили на сайте казахстанского Комитета нацбезопасности. Трое молодых людей попытались незаконно пересечь границу с Костанайской областью в обход действующего пункта пропуска. Они объяснили это желанием скрыться от призыва.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что вскоре задержанных передадут российской стороне.

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Документ о частичной мобилизации в России президент подписал 21 сентября.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам оборонных комплексов, операторам связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки мобилизованных граждан. В частности, предлагается разовая выплата в размере 300 тысяч рублей и скидка 50% на оплату ЖКХ и ОСАГО.

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