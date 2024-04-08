Происшествия 08 апреля 2024, 11:11 МЧС РФ: число погибших из-за выхода на лед весной 2024 года стало меньше, чем в 2023-м

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Министерство чрезвычайных ситуаций России представило статистику по происшествиям, связанным с выходом людей на тонкий лед весной 2024-го. Об этом сообщил «Ридус».

Согласно данным ведомства, в марте текущего года на территории РФ зафиксировали 55 таких случаев. В тот же период 2023-го ситуаций, когда людей вытаскивали из полыньи или снимали со льдины, было на 20% больше.

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Выход или выезд на замерзшую поверхность воды привел к гибели 15 человек за минувший месяц. В прошлом году жертвами стали 29 человек.