Мир 12 февраля 2023, 08:39 Общий объем жертв серии землетрясений в Турции и Сирии превысил 28 тысяч человек WP: общее число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек РИА «Новости»

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Суммарный объем жертв землетрясений в Турции и Сирии превысил отметку в 28 тысяч человек. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post(WP).

В обеих странах продолжаются разборы завалов. Под руинами строений и горами мусора по-прежнему находят и погибших и выживших.

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В Турции статистика по жертвам и пострадавшим обновляют несколько раз в день. По актуальным к ночи с 11 на 12 февраля, число жертв серии землетрясений в этой стране достигло 24 617 человек. Еще более 80 тысяч официально зарегистрированы как пострадавшие от толчков. У них фиксировали различные травмы и ранения.

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По информации от неназванных источников WP в Сирии, по актуальным на 11 февраля данным, в результате землетрясения в этой стране число погибших достигло 3553 человека. При этом авторы материала отметили, что официальная статистика по жертвах и пострадавших в Сирии не обновлялись несколько дней.