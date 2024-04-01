Происшествия 01 апреля 2024, 18:51 Сотрудники МЧС ликвидировали последствия пожара на заводе в Подмосковье Пресс-служба МЧС

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Экстренные службы полностью устранили последствия пожара в на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул в производственном цеху подмосковного предприятия, огонь охватил крышу здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание и устранили его последствия. В результате ЧП никто не пострадал.

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По информации пресс-службы, пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 150 квадратных метров. Для тушения МЧС задействовало 53 спасателей и 17 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности.

«Электроизолит» является одним из крупнейших многопрофильных заводов в Подмосковье. Предприятие выпускает различные изоляционные материалы, в том числе системы изоляции турбогенераторов и гидрогенераторов.

Ранее представитель администрации Сергиево-Посадского городского округа подтвердил информацию о пожаре. Он рассказал «360», что из здания экстренно эвакуировали 10 человек.