Сотрудника МЧС в Башкирии застрелили на охоте

Сотрудник башкирского МЧС получил смертельное ранение на охоте. Ренату Абдульманову было 39 лет, он умер по дороге в больницу.

Как сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону, мужчине было 39 лет. Абдульманов занимал пост заместителя начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе главного управления МЧС по Башкирии.

Во время отпуска он поехал с друзьями на охоту. Товарищи добрались до мест рядом с деревней Красный Восток в Куюргазинском районе республики. Несчастный случай произошел 27 ноября. 62-летний житель села Ермолаево девять раз выстрелил из охотничьего карабина по пробегавшему лосю. Одна из пуль попала в плечо сотруднику МЧС. Абдульманов в тот момент загонял дичь в ловушку.

По данным агентства, мужчины дружили семьями и вместе охотились. Стрелявший дал признательные показания. Правоохранители изъяли у него оружие. Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Накануне также на охоте погиб замглавы Новоуральска в Свердловской области Михаил Черницкий. Ему было 58 лет, он скончался до приезда скорой от потери крови. Черницкому пулей пробило яремную вену.

Рассматривается две версии произошедшего. По одной из них, чиновника случайно застрелили, по другой — он выстрелил сам, также случайно. Правоохранители не рассматривают всерьез версию об убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».