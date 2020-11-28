Замглавы Новоуральска Михаила Черницкого застрелили на охоте

После гибели Черницкого завели дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято», — приводит Znak.com текст сообщения ведомства.

По данным ЕАН, чиновник погиб во время охоты под Алапаевском.

Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. Он окончил Уральский государственный университет имени Горького по специальности «физик-преподаватель». До прихода на пост заместителя градоначальника он работал заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.