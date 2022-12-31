Происшествия 31 декабря 2022, 20:44 Сотрудника МАДИ убили в Зарядье — СМИ Прокуратура Москвы: на Замоскворецкой набережной обнаружили тело зарезанного мужчины

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На Замоскворецкой набережной обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве добавили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу. По информации Telegram-канала «112», погибший был сотрудником МАДИ и в момент гибели фотографировал припаркованные автомобили.

В прокуратуре рассказали, что погибшему нанесли множественные ножевые ранения. Сотрудники столичной Росгвардии установили и задержали 28-летнего молодого человека, который предположительно убил мужчину. Ведомство контролирует принятие процессуальных решений по факту убийства. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По данным «112», сотрудник МАДИ фотографировал автомобили, припаркованные недалеко от парящего моста в Зарядье. К нему подошел прохожий, между ними случился конфликт — молодой человек нанес противнику 16 ударов ножом.

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В конце декабря на Затонной улице в Москве нашли тело девушки с ножевыми ранениями. По предварительным данным, совершить преступление мог ее бывший супруг.