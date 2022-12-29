Эксклюзив 29 декабря 2022, 18:59 «Очень любил ее». Знакомая убитой на юге Москвы девушки рассказала о предполагаемом убийце Знакомая убитой в Москве 23-летней студентки рассказала о муже погибшей Pixabay

Читать 360tv в

Убитая 23-летняя студентка, тело которой 27 декабря обнаружили в Москве на Затонной улице с ножевыми ранениями, состояла в отношениях с молодым человеком, рассказала «360» ее знакомая. По ее словам, мужчина очень любил девушку, но был слишком закрытым.

Ряд СМИ сообщил, что молодого человека подозревают в убийстве супруги.

Реклама

«Хорошие отношения, они встречались, Игорь очень любил ее», — рассказала собеседница «360».

Реклама

Она добавила, что молодые люди вместе проходили ветеринарную практику в Калужской области в сентябре-октябре 2020 года, когда были студентами. Знакомая погибшей добавила, что мужчина казался замкнутым, но доброжелательным.

«Давно с ним не общался. В последний раз я его видел весной в академии, в которой учился. А так я помню его довольно спокойным, но депрессивным человеком», — рассказал «360» знакомый мужчины.

Другая его знакомая добавила, что он прошел путь до должности лаборанта отдела контроля качества, хоть и бросил учебу на первом курсе биологического университета.

Отец погибшей девушки — Александр Савченко заявил «360», что подписал документы о неразглашении, поэтому не может рассказать подробности хода расследования смерти дочери.

По данным Telegram-канала «112», убить девушку мог ее бывший супруг. По словам источников издания, мужчина приехал к студентке после того, как она перестала отвечать на телефонные звонки. До этого пара развелась. Издание отметило, что возможный убийца скрылся за границей и находится в Турции. Правоохранители объявили его в розыск.

Тело убитой обнаружили в многоквартирном доме на Затонной улице в Москве. СК возбудил уголовное дело.