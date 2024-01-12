Происшествия 12 января 2024, 16:27 Сотрудник фирмы в Москве переоделся в женщину и украл с работы 18 млн рублей Mash: в Москве менеджер переоделся в женщину и украл 18 миллионов рублей у шефа Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Житель Москвы украл 18 миллионов рублей у компании, в которой проработал примерно три года. Для маскировки он решил надеть женские вещи, сообщил Telegram-канал Mash.

В издании уточнили, что в декабре 2023 года начальник фирмы дал 27-летнему менеджеру крупную сумму наличных и поручил положить ее в сейф. Спустя какое-то время менеджер пропал вместе с деньгами и перестал отвечать на звонки.

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По версии следствия, молодой человек переоделся в женскую одежду, чтобы отвести от себя подозрения. Он рассчитывал, что по кадрам с видеонаблюдения не поймут, что это мужчина.

Правоохранители установили, что подозреваемый жил с девушкой, судимой за кражу. Менеджера задержала полиция, деньги он вернул. Вскоре его ждет судебный процесс и вынесение наказания.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого смартфона в одном из баров на Пятницкой улице в Москве. Патруль остановил подозреваемого на улице Академика Волгина.