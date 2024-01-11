Криминал 11 января 2024, 13:13 Мужчина украл дорогой смартфон в баре в центре Москвы Подозреваемого в краже смартфона за 120 тысяч рублей в баре задержали в Москве РИА «Новости»

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Полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого смартфона в одном из баров на Пятницкой улице в Москве. Патруль остановил подозреваемого на улице Академика Волгина, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, 19-летний парень находясь в баре, обратил внимание на оставленный без присмотра смартфон и незаметно забрал его. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

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Сотрудники правопорядка конфисковали у задержанного украденное устройство, которое впоследствии вернут законной владелице. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна попытка совершить ограбление в Москве завершилась поножовщиной: мужчина напал на охранника супермаркета, помешавшего ему вынести пакет с продуктами.