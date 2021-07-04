Сотню человек эвакуировали после короткого замыкания в лагере Геленджика

В спортивно-оздоровительном комплексе под Геленджиком произошло короткое замыкание. В результате оттуда эвакуировали 100 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что получили сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники выехали по адресу Пшадский сельский округ, село Криница, улица Заречная. Там находится спортивно-оздоровительный комплекс.

«В 13:57 к месту вызова незамедлительно по повышенному рангу направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 14:16 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло короткое замыкание электроприбора», — сказано в сообщении.

На месте работали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины замыкания пока неизвестны.

В ночь на 3 июня в краснодарском поселке Горячий Ключ загорелся пятиэтажный жилой дом. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности — из здания эвакуировали порядка 100 человек. Локализовать пламя удалось спустя полчаса. Тем, чьи квартиры пострадали в пламени, власти обещали оказать необходимую помощь.