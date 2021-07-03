Спасатели эвакуировали 100 человек из горящей краснодарской пятиэтажки. Фото

Пятиэтажный жилой дом загорелся в краснодарском поселке Горячий Ключ. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 100 человек.

Информация о возгорании на улице Ярославского поступила в 23:57 2 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. К месту происшествия незамедлительно направили пожарно-спасательные подразделения.

«Установлено, что произошло возгорание кровли в жилом пятиэтажном доме на площади 400 квадратных метров. Проводиться эвакуация жильцов», — уточнили в ведомстве.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В 00:29 его удалось локализовать. На большую площадь огонь не распространился.

Всего из-загоревшегося здания вывели 100 человек. МЧС развернуло штаб пожаротушения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Instagram, что поручил властям города оказать помощь пострадавшим.

«Поручил <…> при необходимости разместить людей в пунктах временного пребывания», — написал глава региона.

В комментариях к его публикации заметили, что на пожаре работают пять машин, которые «не справляются».

«Огонь на соседний дом перекинулся», — написали в Сети.