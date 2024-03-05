Происшествия 05 марта 2024, 10:38 Сотни мертвых птиц обнаружили на Кубани «МК»: на Кубани зафиксировали массовую гибель птиц РИА «Новости»

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В Кореновском и Гулькевичском районах Кубани зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец».

Первый инцидент произошел 27 февраля недалеко от хутора Левченко, где было обнаружено 90 мертвых голубей вахиря. Впоследствии, 2 марта, в Гулькевичском районе нашли еще 145 погибших птиц и 12 мертвых зайцев. Еще около тысячи птиц нашли 4 марта в Кореновском районе Платнировского сельского поселения.

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Причины столь масштабной гибели животных в настоящее время выясняются. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщили, что направили заявления о преступлении в территориальные отделы ОМВД России по Краснодарскому краю.

Для выяснения причин произошедшего в региональном департаменте ветеринарии проведут анализ проб на наличие болезней.

Также в Динском районе Краснодарского края нашли мертвыми 2055 голубей вяхирей. Инспектор охотнадзора министерства подал заявление в полицию. Все погибшие голуби были уничтожены.