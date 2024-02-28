Экология 28 февраля 2024, 22:59 На Кубани нашли мертвыми более 2 тысяч голубей На Кубани нашли мертвыми 2055 диких лесных голубей, причина их гибели неизвестна Freepik

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В Динском районе Краснодарского края нашли мертвыми 2055 голубей вяхирей, причина их гибели пока не установлена. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«В лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО „Агрофирма Луч“, должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей», — уточнило ведомство.

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Инспектор охотнадзора министерства подал заявление в полицию, чтобы установить причину гибели птиц и лиц, которые это допустили. На месте были взяты все необходимые пробы для проведения лабораторных ветеринарных исследований. Все погибшие голуби были уничтожены.

Ранее в Подмосковье провели последний этап акции «Покорми птиц», в которой участвовали более 185 тысяч человек. Они установили свыше 36 тысяч кормушек, причем Одинцовский городской округ выбился в лидеры по числу участников акции.