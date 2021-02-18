Сосулька рухнула на голову девушке в центре Москвы

Упавшая с крыши дома в Лубянском проезде сосулька чуть не проломила голову 23-летней девушке. Ее положили в больницу. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Лед упал на девушку 18 февраля, в районе 15:45. Ее привезли на скорой в больницу через час с небольшим и положили в нейрохирургию. Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на темени.

ЧП произошло около дома №19, строение 1. Информации о ее состоянии нет.

В начале этой недели у здания в том же Лубянском проезде под тяжестью снега обрушились строительные леса. Четыре человека попали под завалы. Некоторые получили травмы.