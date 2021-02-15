Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

Момент обрушения строительных лесов у метро «Китай-город» в центре Москвы попал на видео. Оно появилось в социальных сетях. Источник «360» говорил, что несколько человек попали под завалы, им оказали помощь.

Из-за случившегося почти полностью перекрыто движение на этом участке дороги. Департамент транспорта Москвы сообщил — временно изменены маршруты автобусов №№м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса №38 в районе метро «Китай-город». Автомобилистам лучше выбрать пути объезда.

Строительные леса обрушились днем 15 февраля в Лубянском проезде, у дома №21, строение 2. Из-под завалов уже вытащили четырех человек.

По словам очевидца, на месте работают спасатели и врачи скорой помощи. Также рядом с местом ЧП находятся машины медицины и катастроф.