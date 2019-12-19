Сосудистый центр Камчатки проверят после смерти пенсионера из-за нехватки расходников

Камчатский Минздрав проведет проверку в региональном сосудистом центре Петропавловска-Камчатского, где на днях скончался пожилой пациент. Пенсионер, предположительно, умер из-за нехватки расходных материалов.

Распоряжение о проверочных мероприятиях отдал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В региональном сосудистом центре необходимо незамедлительно провести доскональную и беспристрастную проверку. <…> Мы должны понимать, есть ли прямая связь между смертью человека и обеспеченностью больницы расходными материалами, все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности», — подчеркнул Илюхин.

Губернатор обратил внимание на тот факт, что «человеческая жизнь должна быть в приоритете». Человек, который не понимает этого, по словам Илюхина, «не может работать в медицинской сфере».

«Требую министра здравоохранения в кратчайшие сроки представить мне результаты проведенной служебной проверки», — сказал глава Камчатского края.

Он также обратился к руководству краевого СК с просьбой расследовать обстоятельства случившегося с максимальной тщательностью.

В региональный сосудистый центр Петропавловска-Камчатского 71-летний пенсионер поступил 17 декабря. Врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Мужчина скончался во время операции. По словам заведующего отделением рентгенхирургии медицинского учреждения, пациенту не смогли оказать эффективную помощь, поскольку у медиков не было «достаточного количества коронарных микропроводников».

В пресс-службе правительства Камчатского края заметили, что Минздрав уже запросил у сосудистого центра все необходимые документы по закупкам. Кроме того, проведена инвентаризация лекарственных препаратов и расходников. Независимую экспертизу после разбора действий медицинского персонала проведут специалисты федерального центра кардиологического профиля. Туда же передадут всю медицинскую документацию.