Камчатским врачам не удалось спасти пенсионера из-за нехватки расходных материалов

По данным издания, пенсионеру требовалась срочная операция, однако провести ее своевременно не удалось. В больнице имелся только один из пяти необходимых коронарных микропроводников. Сегодня необходимые материалы доставили в больницу, но это не помогло. Во время операции пожилой мужчина умер. Произошедшее привлекло внимание регионального Минздрава и СК. Проводится проверка.