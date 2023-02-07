Происшествия 07 февраля 2023, 15:35 Состояние раненной 11-летней школьницы в Химках оценили как крайне тяжелое Минздрав: раненная в Химках 11-летняя школьница находится в крайне тяжелом состоянии Телеканал «360»

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Девочка, которую ранила пятиклассница в Химках, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована», — уточнили в министерстве.

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Медпомощь девочке оказывают в полном объеме.

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Ранее о происшествии сообщила прокуратура Подмосковья. Сегодня утром школьница напала на одноклассницу с ножом в туалете образовательного учреждения. Девочка получила множество ран. По данным СМИ, у нее не менее 26 ранений на лице и около 20 порезов на теле (официальных данных об этом нет). Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Полиция также ведет расследование.