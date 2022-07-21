Состояние пострадавшей от нападения обезьяны девочки из Подмосковья назвали тяжелым

Ребенка, который пострадал от нападения обезьяны на улице в Мытищах, госпитализировали. Состояние девочки оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве Московской области.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, обезьяна атаковала маленького ребенка в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку случившегося.

Специалисты выяснят обстоятельства произошедшего, проверят исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

Сам хозяин обезьяны подтвердил, что животное сбежало. Он уточнил, что она привита и обычно не ведет себя агрессивно. По словам мужчины, после случившегося он посадил обезьяну в клетку.