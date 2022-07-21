«Ну, укусила, сбежала». Хозяин рассказал про напавшую на ребенка обезьяну

Обезьяна, которая напала на девочку в Московской области, сбежала от хозяина. Он объяснил, что животное привито и неагрессивно.

Владелец обезьяны Леонид Розенблюм в беседе с «360» заявил, что его животное сейчас находится дома. Он уточнил, что прежде не замечал за ним агрессии.

«Ну, укусила. Сбежала, ее посадили в клетку. Сейчас она у меня. Никакой агрессии не было, с ней все хорошо. Она у меня привита, у нее есть свой официальный зоопарк», — сказал Розенблюм.

Прокуратура региона поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, обезьяна напала на малолетнего ребенка в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. В настоящее время девочка госпитализирована.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными и соблюдению законодательства о несовершеннолетних.