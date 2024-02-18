Происшествия 18 февраля 2024, 22:12 Составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо в Дагестане СК: в Махачкале составителя поездов раздавило между вагонами при работе в депо РИА «Новости»

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В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами во время маневровых работ в депо, когда формировался пассажирский поезд. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Днем 18 февраля 2024 года при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала, при проведении маневровых работ был зажат между вагонами составитель поездов», — уточнило ведомство.

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Мужчина скончался на месте от полученных травм. Идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный машинист 12 февраля спровоцировал ДТП на железной дороге в Челябинской области. Он не остановил поезд на красный свет, из-за чего тот столкнулся с другим составом. В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет.