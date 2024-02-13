Происшествия 13 февраля 2024, 09:59 Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста Shot: два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста Пресс-служба МЧС

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Пьяный машинист 12 февраля спровоцировал ДТП на железной дороге в Челябинской области. Он не остановил поезд на красный свет, из-за чего тот столкнулся с другим составом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет. Несколько поездов опоздали к месту назначения.

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Транспортная прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным издания, машинист употреблял спиртные напитки накануне происшествия.

Он вышел на смену в нетрезвом состоянии и не явился на медицинское освидетельствование, отправив вместо себя помощника. Мужчина продолжил пить, будучи на рабочем месте. После ДТП в его крови обнаружили алкоголь в объеме 1,08 ммоль/л.

Ранее в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом, в результате чего погибли трое детей.