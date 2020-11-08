Соседка заявила, что никогда не слышала криков из квартиры, в которой подросток убил семью

Соседка семьи, в котором подросток напал на племянницу и родителей, рассказала, что конфликтов в квартире никогда не слышала. Все жили достаточно мирно.

«Я живу рядом, за стенкой. Конфликтов никогда не слышала. Все тихо, мирно», — рассказала «360» одна из соседок семьи.

Подросток напал на свою пятилетнюю племянницу и родителей в ночь на 8 сентября. Он успел ударить девочку несколько раз ножом по шее, а также выстрелил в мать. Отец успел отобрать у школьника пистолет. Мальчик заранее спланировал нападение, после него он хотел скрыться в Ленинградской области. Об этом школьник писал своим друзьям в социальных сетях.

По данным СМИ, 9 ноября подросток должен был пойти в новую школу. В предыдущем учебном заведении его поймали на продаже снюсов и электронных сигарет семиклассникам, после чего подростка попросили перейти в другую школу.

В день нападения мальчик ездил с родителями по магазинам — покупал новую одежду для учебы. Затем он немного поссорился с матерью, но конфликт быстро сошел на нет.