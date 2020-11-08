Школьник из Петербурга, который попытался убить родителей и пятилетнюю племянницу, спланировал свои действия заранее. После преступления он собирался скрыться в Ленинградской области.

15-летний школьник в течение нескольких дней перед покушением на убийство обсуждал свои действия с друзьями в социальных сетях, передает РЕН ТВ. Именно там он поделился своими планами скрыться в Ленинградской области после совершения преступления.

Мальчик должен был идти в новую школу 10 ноября. Из предыдущей его настоятельно попросили уйти, потому что подростка поймали за продажей снюсов и электронных сигарет семиклассникам, передает LIFE SHOT со ссылкой на источник. До этого случая школьник учился на пятерки и занимался в секции дзюдо, но потом стал троечником.

Вечером перед покушением мальчик поссорился с матерью, но конфликт быстро забылся. До этого он вместе с родителями покупал новые вещи к школе.

Подросток решил напасть, когда все в квартире уснут. Он подготовился к убийству — перезарядил пистолет, а также потренировался наносить удары ножом на подушке. А потом после недолгих раздумий зашел в комнату к пятилетней племяннице и трижды ударил ее по шее ножом. Ранее в СМИ писали, что это его младшая сестра, однако позже выяснилось, что в гости к родителям подростка приехала внучка.

На крики прибежала мама мальчика. Он со второй попытки смог выстрелить в нее, после чего в комнату вбежал отец и вырвал пистолет из рук сына, пишет Life.