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    25 августа 2021, 13:24

    Возможного убийцу восьмилетней девочки из Тюмени поймали

    Анастасия Калинина

    Жителя Тюмени решили проверить на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    «В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками ГУ СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — процитировала ее слова пресс-служба ведомства.

    Она уточнила, что следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

    Девочка пошла гулять и пропала 30 июня, в результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Школьницу активно искали с привлечением волонтеров. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства.

    На прошлой неделе, 19 августа, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено у озера Оброчное в 2,5 километра от места ее жительства.

    Одновременно с этим, но в рамках другого уголовного дела продолжается расследование безвестных исчезновений восьми детей в Тюменской области, которые произошли в разное время начиная с 1997 года.