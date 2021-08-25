Возможного убийцу восьмилетней девочки из Тюмени поймали

Жителя Тюмени решили проверить на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками ГУ СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — процитировала ее слова пресс-служба ведомства.

Она уточнила, что следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

Девочка пошла гулять и пропала 30 июня, в результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Школьницу активно искали с привлечением волонтеров. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства.

На прошлой неделе, 19 августа, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено у озера Оброчное в 2,5 километра от места ее жительства.

Одновременно с этим, но в рамках другого уголовного дела продолжается расследование безвестных исчезновений восьми детей в Тюменской области, которые произошли в разное время начиная с 1997 года.