«Дед троих детей вытащил»: соседи рассказали о смертельном пожаре под Волоколамском

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре, который вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме в деревне Чисмена Волоколамского городского округа в ночь на 7 октября. Такие предварительные сведения. О погибших рассказали соседи.

«Детей ловили на покрывала», — рассказали «360» соседки погорельцев.

По словам очевидцев, возгорание началось в ночь на 7 октября. Это подтверждают и в МЧС: сообщение на пульт поступило в 02:34.

Опубликованы кадры из дома под Волоколамском, где погибли 4 ребенка Подробнее

Вначале загорелась торцевая квартира на первом этаже. Там были шестеро детей с дедом. Отец ребятни недавно умер, мать в ту ночь дома не ночевала. Когда начался пожар, детей спасать пришлось деду.

«На первом этаже что-то загорелось, непонятно что, там был дед с шестью детьми. Он соответственно стал их вытаскивать, троих вытащил, еще к троим уже не смог вернуться. Они шесть были — от года до 11 лет. Погибли дети в возрасте 1,2 года, а также 2,5 и 4 года», — добавили соседи.

Огонь и сильный дым быстро перебросились на второй этаж, где жила женщина с двумя детьми, а вскоре достигли и третьего этажа. Так за короткое время пожар охватил три квартиры одну над другой и еще две — ближе к центру дома.

«На втором этаже сработали местные жители, которые подставили свою самодельную лестницу и людей оттуда сняли, маму и двоих детей. А на третьем этаже была мама с ребенком, она не смогла спастись, у нее началась паника и она попыталась сама выбраться, но… Женщина в подъезде задохнулась, ее нашли в подъезде с ребенком без движения», — поделились подробностями очевидцы.

Свидетели говорят, что выгорели все жилища. Три квартиры одна над другой и еще две — те, что расположены ближе к середине многоквартирного дома.

«Вот эта женщина с третьего этажа, Алена, она попыталась спастись самостоятельно с ребенком, три годика ребеночку. Но она не смогла пробиться через сильное задымление», — добавили соседки.

Как рассказали в МЧС, всего при пожаре погибли пять человек: четыре ребенка и одна 30-летняя женщина. Двоим детям было по три годика, одному пять лет и еще один погибший ребенок был в годовалом возрасте.

Следователи возбудили уголовное дело о непредумышленном убийстве по факту гибели пяти человек, в том числе четырех детей. Об этом рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.