Стала известна причина пожара в Волоколамске, где погибли 5 человек

Предварительная причина пожара в Волоколамском округе Московской области — неисправность в электрооборудовании. Там в деревне Чисмена в жилом доме погибли четверо детей и один взрослый.

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске Подробнее

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке», — заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Пожар произошел в Чисмене в квартире на улице Лазурная в доме 6. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 02:34. Огонь удалось локализовать в 03:09, ликвидировать — в 04:22. Огонь тушили 12 человек и три единицы техники.

Жертвами пожара стали двое трехлетних детей и годовалый малыш. Вместе с ними погибла и 30-летняя женщина. Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.