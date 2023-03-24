Эксклюзив 24 марта 2023, 12:39 Сорвавшаяся с крыши глыба льда убила прохожую в Перми — источник Видео «360»: женщина в Перми погибла после падения глыбы льда с крыши дома

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Жительница Перми 24 марта погибла после того, как на нее с крыши дома рухнула глыба льда. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что горожанка шла по тротуару мимо кирпичного трехэтажного здания. На крыше оставался снег со льдом. В какой-то момент они упали на прохожую.

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В СК по Пермскому краю сообщили, что женщина погибла на улице Ушакова. Следователи отметили, что все случилось из-за ненадлежащего исполнения коммунальщиками своих обязанностей по обслуживанию дома.

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«В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты осматривают место происшествия. СК возбудил уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взял на особый контроль глава регионального управления ведомства Денис Головкин.

В начале марта крыша одного из магазинов в Ивановской области не выдержала тяжести снега. Кровля обрушилась на мужчину, он погиб.