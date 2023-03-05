05 марта 2023, 17:47
Обрушившаяся под тяжестью снега крыша магазина убила человека в Ивановской области
МЧС: мужчина погиб при обрушении кровли магазина из-за снега в Ивановской области
Мужчина погиб при обрушении крыши магазина спорттоваров в городе Фурманове Ивановской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«Погиб один человек: мужчина, его личность устанавливается», — отметили в ведомстве.
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Несчастный случай произошел на улице Большой Фурмановской, в доме 85, в здании магазина «Высшая лига». По предварительным данным, элемент кровли рухнул под тяжестью снега. На месте происшествия сотрудники экстренных служб проводят поисково-спасательные работы.
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В пятницу, 3 марта, глыба снега рухнула с крыши на двух женщин в Кузбассе и снесла их на дорогу. По данному факту прокуратура Кемеровской области проводит проверку. Видео происшествия в городе Тайге опубликовали в соцсетях.
Ранее кусок льда упал на голову мальчику в Кронштадте. Десятилетнего школьника с места происшествия доставили в больницу.
МЧС РФ
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