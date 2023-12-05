Происшествия 05 декабря 2023, 02:27 Сопка обвалилась на проезжую часть на Сахалине Минтранс Сахалина: обвал сопки заблокировал трассу Freepik

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Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«На участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск (девятый километр), около села Ясноморское, произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», — сообщили в ведомстве.

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В настоящее время дорожная техника расчищает проезжую часть. О восстановлении движения сообщат дополнительно.

В конце ноября столкновение грузовика с легковым автомобилем перекрыло проезд по участку внутренней стороны МКАД. В результате столкновения обе машины развернулись и заблокировали несколько полос движения. Через некоторое время аварийные службы освободили дорожное полотно и восстановили движение.