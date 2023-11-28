Происшествия 28 ноября 2023, 07:34 Грузовик столкнулся с легковым авто и перекрыл проезд по участку МКАД Дептранс: грузовик и легковушка столкнулись на внутренней стороне 41-го км МКАД

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На внутренней стороне 41-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины развернулись и перекрыли несколько полос движения. Спустя время ограничения сняли, сообщил Дептранс Москвы.

Авария произошла около шести часов утра. Грузовик столкнулся с отечественным авто. Прицеп развернулся поперек дороги, кабина уехала вперед. Легковой автомобиль от сильного удара тоже повернулся влево.

К месту аварии съехались оперативные службы. Обстоятельства ДТП и состояние водителей уточнят специалисты. Дептранс сообщил, что движение по четырем полосам из шести временно ограничили, но к 06:37 проезд освободили. По данным сервиса «Яндекс пробки» на 07:24, движение на 41-м километре МКАД затруднено в обе стороны, особенно в направлении Киевского шоссе.

Днем 27 ноября на МКАД случилось массовое ДТП с одним погибшим. На внешней стороне 11-го километра дороги столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка.