Происшествия 27 марта 2024, 22:27 Сообщения о смерти двух фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall опровергли ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов дела по Crocus City Hall недостоверны Unsplash

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Сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

Ранее в социальных сетях стали писать о том, что двое из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall якобы скончались в СИЗО.

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«Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Фигуранты дела находятся в разных учреждениях», — сказал он.

Мельников рассказал, что террористы до конца жизни будут находиться в «гробу», то есть в камере от четырех до шести квадратных метров. Передвигаться по помещению они будут только в согнутом положении с руками за спиной, контактов с ними не будет.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 143 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению. Восемь фигурантов дела арестовали.