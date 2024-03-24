Эксклюзив 24 марта 2024, 11:41 «Сообщения не прочитаны». Мужчина не смог найти жену после теракта в Crocus City Hall Мужчина заявил о пропаже жены с подругой после теракта в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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После теракта в Красногорске пропала 39-летняя Вероника М. Женщина пошла на концерт в Crocus City Hall, но после ЧП на связь не выходила. Об этом рассказал «360» муж пропавшей Сергей.

«Последний звонок был в 19:43, она сказала, что все в порядке. А потом я через час новости увидел. На звонки она уже не отвечала. В WhatsApp* сообщения не прочитаны. В списках ее нет», — сказал он.

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На концерте Вероника была с подругой. О той тоже ничего не известно. Поиски продолжаются.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Спасательную операцию на месте террористического акта завершили, а поисковая еще продолжается — работают поисковики с собаками.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и стали в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек.

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