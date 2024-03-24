Эксклюзив 24 марта 2024, 18:04 «Сохраним тысячи рабочих мест». Пострадавшие объекты Crocus City Hall восстановят Владелец Crocus City Hall Агаларов: мы восстановим все пострадавшие объекты Пресс-служба МЧС

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Все пострадавшие в результате теракта инфраструктурные объекты на территории Crocus City Hall восстановят. Об этом «360» сообщил владелец концертного зала Араз Агаларов.

Для оценки масштабов ущерба и возможности реконструкции потребуется время. Некоторые части здания устояли в страшном пожаре. Команде экспертов предстоит проанализировать разные сценарии, отметил Агаларов.

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«В любом случае, мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории „Крокус Сити“ и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании», — подчеркнул он.

Бизнесмен напомнил, что компания Crocus Group возвела сотни объектов, в том числе огромные и технологически сложные. Среди них — стадионы, выставочные павильоны и университеты.

«Цель террористов — разрушение. Наша миссия — созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиями этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны», — подчеркнул Агаларов.

Предприниматель ранее сообщил, что террористы проникли в Crocus City Hall через окно выставочного центра. Боевики ворвались в здание с автоматами наперевес.