Эксклюзив 20 апреля 2024, 18:04 «Согреть теплом». Сестры милосердия помогли пострадавшим от паводка в Кургане Служба милосердия Кургана поможет пострадавшим от паводка вещами и осушителями

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В Кургане — пик паводка. Из зон подтопления эвакуировали более 15 тысяч человек, их приняли в пунктах временного размещения. Корреспондент «360» Елена Кононова работает в зоне ЧС. Она посетила пункт сбора гуманитарной помощи, где трудятся сестры милосердия.

Женщинам помогают добровольцы, люди приносят очень много вещей. На пункте сбора помощи — идеальный порядок, все вещи отпарены, разложены по полкам или висят на вешалках.

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«Видите, как это все сложено? Это очень большой труд, и это заслуга руководителя центра гуманитарной помощи», — рассказала координатор православной службы милосердия Евгения Гельцель.

По ее словам, сестры милосердия навещают пострадавших от паводка в ПВР. Людям очень важна поддержка.

«Самая главная задача сестер милосердия — это согреть их теплом, чтобы они поняли, что не одни. И самое главное, потом, когда вся эта вода спадет, им нужно будет помогать. Мы оставляем свой телефон горячей линии, они могут позвонить нам, мы будем делать все возможное. Конечно, вещи — в первую очередь. А если нужно будет какое-то оборудование для осушки помещений, тоже будем стараться искать», — подчеркнула Гельцель.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков днем 20 апреля сообщил, что уровень воды в реке Тобол снова начал расти.