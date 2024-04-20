20 апреля 2024, 15:45
Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал расти
Губернатор Шумков: в Кургане зафиксировали рост уровня воды в реке Тобол
Вода в реке Тобол в Кургане снова начала прибывать. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
По его мнению, уровень воды повысился из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки.
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«Вода в Кургане снова начала расти», — написал Шумков.
Он добавил, что в некоторых местах видно, как вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Губернатор отметил, что специалисты занимаются вопросом защиты территорий от паводка.
«Включаемся. Работаем. Решаем. Надо держаться, земляки», — заключил он.
Ранее МЧС направило в три российских региона дополнительную группировку. Она прибудет в Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области. Специалисты помогут спасателям устранять последствия паводка, укреплять берега и устранять заторы на реках. В Курганской области сотрудники МЧС откачивают воду из населенных пунктов в Целинном и Звериноголовском округах.
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