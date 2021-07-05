Сочинскую больницу затопило из-за дождей

Единственную больницу в микрорайоне Сочи Хоста затопило из-за сильных дождей. Вода проникла в технические помещения в подвале и на первом этаже.

По данным регионального МЧС, пациентам и персоналу больницы ничего не угрожает. В настоящее проводятся работы по откачке воды.

На месте работают 16 специалистов ЮРПСО, муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы четыре единицы спецтехники, уточнило местное издание sochinews.io.

В Адлерском районе произошло подтопление участков одной из автомобильных дорог. Там также ведется операция по ликвидации последствий ливневых дождей.

Из-за сложной погодной обстановки в ГУ МЧС был создан межведомственный оперативный штаб, все подразделения ведомства на территории Сочи приведены в режим ЧС. Работают оперативные и мониторинговые группы. Также была приведена в готовность вся резервная и откачивающая техника. Ситуация находится на особом контроле спасателей, заверили в главке.

Из-за угрозы выхода рек из берегов жителей Сочи подготовят к эвакуации. Она понадобится, если реки выйдут из берегов в Адлерском и Хостинском районах.