Жителей Сочи подготовят к эвакуации из-за угрозы выхода рек из берегов

Власти Сочи просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации. Она понадобится, если реки выйдут из берегов в Адлерском и Хостинском районах.

«Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — сообщила «Интерфаксу» пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

В Сочи включили сиреноречевые установки для оповещения населения о вероятности выхода рек из берегов и возможных подтоплениях. В Адлерском и Хостинском районах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». Они помогут жителям в случае необходимости.

Местных жителей попросили подготовить вещи первой необходимости и документы в случае эвакуации, а также сохранять спокойствие.

В случае ЧП нужно звонить по телефонам экстренных служб 112 и 2622298.

МЧС по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение о сильных дождях в Сочи с 4 по 5 июля. Ведомство предупредило, что возможно усиление ветра до 20–22 метров в секунду. Об этом написал РБК.