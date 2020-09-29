Сочинский таксист оторвал пассажиру ухо

В Сочи водитель такси в ходе ссоры оторвал ухо своему пассажиру. Потерпевший по каким-то причинам от полицейской проверки отказался.

Как сообщает издание kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 24-летний житель Сочи вызвал такси глубокой ночью. Доехав со своей девушкой до пункта назначения между водителем и пассажирами завязался конфликт.

В ходе ссоры таксист схватился за ухо молодого человека и оторвал его. Прибывшие на место медики оказали пассажиру первую помощь.

Потерпевший сперва написал заявление в полицию, однако потом передумал. Он отозвал свое заявление и отказался от медицинского освидетельствования в ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений.

На днях в Новосибирске семейная пара напала на таксиста. За то, что водитель отказался нарушать правила отец семейства выломал стекло и избил сотрудника.