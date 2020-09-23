Многодетный отец выломал стекло в машине и избил таксиста за отказ ехать не по правилам. Видео

В Новосибирске семейная пара напала на таксиста, когда тот отказался везти детей без специальных кресел. Водитель раскрыл «360» подробности конфликта. Однако председатель «Объединения водителей такси» Михаил Михайлов признался, что такое в индустрии сплошь и рядом.

Случай произошел в Новосибирске, на улице 1905 года. Семья вызвала такси по тарифу «Эконом» и захотела доехать до места с двумя детьми.

«Приехал на заказ. Подходит ко мне женщина, говорит, что она с детьми. Я отказался везти с детьми, так как тариф „Эконом“, не „Детский“. У меня детского кресла нет. Я не буду нарушать правила дорожного движения», — пояснил водитель.

Но женщина проигнорировала слова таксиста. «Нам пофиг на правила. Никто вас не остановит», — пересказывает ее слова водитель.

Слово за слово, и они начали угрожать пострадавший водитель.

Пассажиры потребовали вернуть деньги. Но водитель объяснил, что списание еще не произошло, поэтому возвращать нечего. Таксист еще раз попытался объяснить ситуацию семье, но отец в ответ набросился на авто. Все происходило в присутствии маленьких детей. В распоряжении «360» попали кадры драки. На видео слышно, как испуганные дети кричат и просят папу пойти домой, однако мужчина начинает раскачивать автомобиль и выламывает стекло у водительской двери — оно разлетается на мелкие кусочки.

Водитель вспоминает, что неоднократно призывал мужчину остановиться.

«Он развернулся, подошел и начал шатать машину, разбил стекло, вмятину сделал на двери, разбил мобильник и пару раз ударил по мне кулаками. Потом они скрылись в подъезде», — рассказал водитель.

В итоге таксист вызвал полицию и написал на мужчину заявление. У него осталось несколько шишек, обошлось без серьезных травм. Теперь из-за нападения водитель временно не может работать. Таксист надеется, что семью привлекут к ответственности и обяжут их выплатить компенсацию.

Председатель «Объединения водителей такси» Михаил Михайлов напомнил, что организация в помощь водителям создала специальное приложение Help Driver. Через него водителям помогают в сложных ситуациях.

«Это выглядит жутко. <…> Но такое происходит очень часто. Водители, к сожалению, не каждый раз снимают такие случаи», — рассказал «360» эксперт.

Михайлов уверен, что указывая неправильный тариф, заказчики хотят сэкономить на поездках.