Происшествия 28 марта 2024, 10:49 Пенсионера задержали в Магаданской области по подозрению в оправдании терроризма МВД: жителя Магаданской области задержали после оправдания терроризма

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Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 75-летнего жителя Магаданской области, который подозревается в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, пенсионер из поселка Ола опубликовал в группе в мессенджере пост, в котором одобрял совершенный теракт. Силовики оперативно установили личность подозреваемого.

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Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 205.2 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание в России за оправдание терроризма составляет семь лет.

Адвокат Мария Ярмуш ранее заявила, что любые высказывания, которые оправдывают теракт, проходят лингвистическую экспертизу. Она призвала россиян «не каламбурить» о трагедии.