Эксклюзив 21 февраля 2023, 22:43 «Никаких собак не видели». Соседи рассказали о доме, в котором ребенка насмерть загрызли питбули Соседи рассказали о доме в Новгородской области, где питбули насмерть загрызли ребенка Телеканал «360»

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Три питбуля насмерть загрызли семилетнего мальчика в поселке Парфино в Новгородской области. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «360» поговорил с соседями молодой пары, в доме которой все произошло.

По предварительным данным, мальчик пришел в гости к другу, когда взрослых не было дома. В квартире находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент псы набросились на ребенка. Второй мальчик попытался оттащить их, но не смог. Тогда он побежал к соседке за помощью. Женщина отпугнула собак и вызвала скорую, но было уже поздно: пострадавший ребенок скончался от полученных травм.

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Следователи СУ СК РФ по Новгородской области осмотрели место происшествия и тело погибшего. Они зафиксировали рваные раны в области головы, верхних и нижних конечностей.

«Некоторые фрагменты тела отсутствовали. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Второго мальчика не опрашивали, поскольку у него психологическая травма. Собак усыпили, будет проводиться исследование. В рамках расследования уголовного дела проверят документы на них — паспорта, родословные, все это находится в органах предварительного следствия», — рассказал следователь Георгий Смольянинов.

Все говорят про это горе

Соседка Валентина Юсова призналась, что в день, когда все произошло, ничего не слышала. Она случайно узнала о гибели ребенка — тоже от соседей.

«Это было где-то в восьмом часу вечера. Я дома была, увидела мигалку, думаю, что-то случилось. Сначала подумала, что у соседа ребятишки заболели. Дедушка посмотрел в окошко, а там уже и полиция, и скорая. А потом я вышла на улицу. Ни отца, ни мать [владельцев дома, где погиб ребенок] я не знаю, молодые, вроде мальчик у них. С прошлого года строятся они, до этого здесь был пустырь», — поделилась она.

Сергей Бровченко и Надежда Ползун тоже узнали о происшествии от соседей.

«Нам сказали, что мальчика собаки погрызли, больше ничего не знаем. Мы дальше живем. Сейчас просто в больницу пришли, а там люди говорят про это горе. Парень с девушкой (родители второго мальчика - прим. ред.) лет 25-30 им. И собак никаких никогда не видели», — рассказали они.

Нельзя забывать об опасности

Детский омбудсмен в Новгородской области Татьяна Ефимова назвала гибель ребенка жутким случаем, который сложно описать словами. Она обратилась ко всем взрослым, попросив в первую очередь думать о безопасности окружающих, и уж затем о животных.

«Мы много говорим о безопасности на дорогах, в школах, и об этом тоже нельзя забывать. Семье погибшего ребенка и мальчику, который стал свидетелем происшествия, окажут психологическую помощь», — добавила Ефимова.