Две бойцовские собаки загрызли хозяина в Башкирии

Две бойцовские собаки насмерть загрызли 24-летнего парня в Уфе. Соседи и знакомые уверены — он сам виноват в случившемся.

Полиция Уфы проводит проверку после смерти 24-летнего мужчины из-за нападения его же собак в квартире. Пока неясно, почему именно животные решили убить своего же хозяина.

«По предварительной версии, в тот момент мужчина был дома один. В жилище находилась его собака — стаффордширский терьер. Также здесь же был пес породы питбультерьер, которую там на время оставила подруга супруги потерпевшего», — заявили в пресс-службе МВД по региону.

Соседи мужчины вызвали полицию, когда услышали крики из квартиры. Прибывшие полицейские обнаружили пострадавшего в луже крови и двух агрессивных собак. Животных пришлось застрелить.

А вот соседи мужчины считают, что в нападении виноват сам погибший, передает сайт kp.ru. Они заявили, что он часто поднимал руку на собак, пытался таким образом их воспитывать. Возможно, в тот роковой день мужчина снова решил заняться агрессивной дрессировкой, а перед этим еще и выпил алкоголь. Собаки не потерпели такого отношения и напали на него.