Собаки в Якутии загрызли женщину

Стая собак на ипподроме в Якутске напала на 53-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась. По факту гибели завели уголовное дело о халатности, сообщили на сайте СК по Якутии.

Собаки набросились на якутянку в среду. По данным следствия, это произошло около 13 часов. Женщина подверглась нападению на ипподроме. В Сети распространились кадры, снятые на камеру наблюдения.

Следователи и оперативники выехали на место, осмотрели его и тело погибшей. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По факту гибели женщины завели дело по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выяснением всех обстоятельств произошедшего займется группа опытных следователей, сообщили в ведомстве.

В СК изучат документацию ведомств, отвечающих за регулирование численности бродячих животных, а также проверят, есть ли у собак хозяева.

Ранее в Башкирии бродячие собаки покусали школьницу. Девочка попала в больницу.