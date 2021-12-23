Бродячие собаки покусали школьницу в Башкирии

Школьницу покусали бродячие собаки в микрорайоне Шакша под Уфой. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас девочка находится в больнице, ей делают уколы от бешенства.

«Лицо успели укусить. Мне было не больно, потому что было страшно», — рассказала 13-летняя пострадавшая.

Отмечается, что местные жители не могут дозвониться до местной администрации, а никакие меры относительно бродячих животных в районе не принимаются.