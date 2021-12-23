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    23 декабря 2021, 12:20

    Бродячие собаки покусали школьницу в Башкирии

    Полина Гребенщикова

    Школьницу покусали бродячие собаки в микрорайоне Шакша под Уфой. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Сейчас девочка находится в больнице, ей делают уколы от бешенства.

    «Лицо успели укусить. Мне было не больно, потому что было страшно», — рассказала 13-летняя пострадавшая.

    Отмечается, что местные жители не могут дозвониться до местной администрации, а никакие меры относительно бродячих животных в районе не принимаются.