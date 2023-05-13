13 мая 2023, 11:01
Собаки напали на ребенка в Иркутске
СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка в Иркутске
Следственный комитет по Иркутской области начал доследственную проверку по факту нападения собак на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Следователи обнаружили информацию о ЧП в ходе мониторинга социальных медиа и средств массовой информации. По предварительной информации, собаки напали на ребенка в микрорайоне Юбилейном.
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«Следственный отдел по Кировскому району начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей „Халатность“», — отметили в ведомстве.
В ходе проверки СК даст оценку действиям должностных лиц из администрации города, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.
Ранее бездомные собаки загрызли 63-летнего мужчину в населенном пункте Усолье-Сибирское в Иркутской области, сообщило радио Sputnik. Его тело обнаружили рядом со зданием сторожки на территории овощехранилища.
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Следственный комитет России
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