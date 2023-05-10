Происшествия 10 мая 2023, 14:51 Житель Иркутской области погиб из-за нападения стаи собак СК сообщил о гибели мужчины из Иркутской области после нападения бездомных собак РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бездомные собаки набросились на 63-летнего мужчину в Иркутской области. В результате этого он скончался, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ЧП произошло в Усолье-Сибирском. Тело нашли возле сторожки, расположенной на территории овощехранилищ.

Реклама

«Обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями», — уточнили в СК.

Ведомство по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Местная прокуратура начала проверку. Она оценит деятельность органов местного самоуправления в области исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных.

Все подробности случившегося уточняются. Расследование дела продолжается.